Вмешается ли президент Трамп в ценовую войну на нефтяном рынке?

24.03.2020, 3:36, Новости дня

Президент США Дональд Трамп может вмешаться в войну цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией. На фоне выхода России из ОПЕК+ и пандемии коронавируса цена на нефть марки Brent, являющейся основной для ценообразования многих других сортов нефти, сначала упала с 50 до 30 долларов за баррель, достигнув отметки ниже 25 долларов на прошлой неделе. На этой неделе торги маркой Brent начались с отметки в 26 долларов за баррель.

Острое падение цен на нефть также пошатнуло нефтяную отрасль США, в частности сланцевую индустрию. Многие аналитики отмечают, что при цене ниже 40 долларов за баррель часть американских компаний, добывающих нефть фрекингом, может обанкротиться. Последнее будет на руку Кремлю, что, по мнению ряда экспертов, могло быть одной из целей, которые Россия преследовала, выходя из соглашения с ОПЕК+.

Президент Дональд Трамп сталкивается с растущим давлением законодателей и американской нефтяной индустрии, требующих принять меры по защите отечественных производителей. Администрация США уже заявила о плане по закупкам нефти на сумму до 3 млрд долларов на внутреннем рынке, которая будет направлена пополнение стратегических нефтяных резервов – хранилища в штате Техаса. Ряд сенаторов-республиканцев во главе с Дэном Салливаном (Dan Sullivan) от штата Аляски и Кевином Крамером (Kevin Cramer) от штата Северная Дакота также обратились к Саудовской Аравии с призывом остановить увеличение добычи нефти, когда «мир борется с экономическими последствиями новой коронавирусной пандемии COVID-19». Тем временем один из крупнейших американских производителей сланцевой нефти Хэролд Хэмм (Harold Hamm) заявил о намерении подать иск против Саудовской Аравии за незаконный демпинг нефти.

На днях «Уолл-стрит джорнэл» сообщил, что администрация США может прибегнуть к тактике оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию и санкционного – на Россию с тем, чтобы стороны вернулись к договоренностям по производству нефти для поддержания более высоких цен на нефть. Сам президент Трамп также заявил, что «в подходящее время» он может вмешаться в конфликт и что низкие цены на нефть станут «разрушительны» для самой России, так как вся экономика страны основана на нефти, и скажутся «очень плохо» на Саудовской Аравии.

Закупки нефти на сумму до 3 млрд долларов могут стать частью рассматриваемого сегодня в Конгрессе экстренного пакета экономических мер на 2 триллиона долларов. Вопрос о том, действительно ли президент Трамп намерен прибегнуть к имеющимся в распоряжении администрации инструментам давления на Эр-Рияд и Москву, также пока остается открытым, считает эксперт вашингтонского Атлантического совета Рэндольф Белл (Randolph Bell, Atlantic Council).

Аналитик подчеркивает, что предпринимаемые администрацией США меры по закупкам отечественной нефти является спорным вопросом среди законодателей. Против такого «спасательного круга» частным нефтяным компаниям за счет бюджета, а значит американского налогоплательщика, выступает часть демократов. Проблема низких цен на нефть также не является приоритетной в кризисной ситуации, возникшей в результате пандемии коронавируса, и выглядит более важной для сенаторов, представляющих штаты, в которых нефтяная индустрия играет существенную роль. Для ряда других штатов и экономики США в целом низкие цены на нефть могут быть даже более выгодными, отмечает эксперт.

«Энергетический вопрос не играет в данный момент, в разгар кризиса, вызванного коронавирусом, такой уж большой роли на Капитолийском холме, – считает Рэндольф Белл. – Будет ли вмешиваться президент Трамп? Возможно. Но в настоящее время в стране есть гораздо более крупные избирательные округа, которые хотят поддерживать низкие цены на топливо».

Что касается того, намерен ли президент Трамп оказать давление на Россию и Саудовскую Аравию, эксперт Атлантического совета отмечает, что на данный момент говорить об этом «несколько рано».

Мэттью Бэй (MatthewBey), эксперт аналитической компании Stratfor, считает, что президент Трамп попытается оказать давление на Рияд и Москву, но вряд ли преуспеет в этом.

«Президент Трамп вряд ли добьется больших успехов в подталкивании Саудовской Аравии и России к новому соглашению о добыче нефти. Саудовская Аравия может выйти из самой ценовой войны, но для России кратковременные потери могут ускорить достижение ее долгосрочной цели – подрыву американских производителей сланца», – отмечает Мэттью Бэй.

Аналитик международной консалтинговой компании Ake International и эксперт Института изучения внешней политики в Филадельфии Максимилиан Хесс (Maximilian Hess, FPRI) считает, что Москва может справиться с низкими ценами на нефть в течение достаточно длительного периода времени.

«Они очень хорошо подготовлены к этой ситуации. Резервы и долговые обязательства России находятся в лучшем положении, чем когда-либо в постсоветской истории», – отмечает Максимилиан Хесс, добавив, что частично «это стало ответом России на санкции» в целом.

Несмотря на то, что падение цен на нефть ударит и по России, Минфин РФ ранее заявлял, что средств, находящихся в Фонде национального благосостояния (ФНБ) страны хватит на покрытие недополученного дохода от падения цен до уровня 25-30 долларов за баррель на шесть-десять лет с выполнением всех социальных обязательств государства. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном вмешательстве и давлении Вашингтона заявил, что Россия не ведет войну за цены на нефть, а угрозу санкций назвал «русофобией».

Как отмечает Рэндольф Белл, низкие цены на нефть окажут меньшее влияние на США, чем на Россию и Саудовскую Аравию, экономика которых значительно зависит от цен на энергоносители.

«Это спорный вопрос, кто из двух – Саудовская Аравия или Россия – является слабее», – говорит эксперт, отметив, что в то время как у обеих стран имеется более 500 миллиардов долларов в резервах, стоимость производства нефти и в России и в Саудовской Аравии сегодня ниже ее себестоимости, однако в России стоимость производства выше.

«Россия также больше подвержена воздействию международных рынков, потому что ее экономика более диверсифицирована, чем Саудовской Аравии. Таким образом, на России коронавирус и глобальный экономический спад скажется больше, – считает Рэндольф Белл. – Я думаю, что России предстоит более скалистый путь, чем они изначально предполагали».

Смогут ли основные стороны ценовой войны на нефть – Москва, Эр-Рияд и теперь, возможно, Вашингтон – прийти к какой-то договоренности, сказать на данный момент достаточно сложно, отмечает Максимилиан Хесс.

«Трамп, россияне и саудовцы могут принять меры для поднятия цен на нефть, но для этого стимул должен быть у каждой из сторон. На данный же момент интересы сторон не совпадают», – говорит аналитик, не исключив, что и сами США, и американские производители нефти могут стать участником сделки ОПЕК+ в расширенном составе в будущем.

По мнению Максимилиана Хесса, намерение президента Трампа вмешаться в ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией не соответствует тому, что можно было бы ожидать от «консервативного президента-республиканца», да и самих американских игроков нефтяного рынка, которые превозносят принципы свободного рынка.

«Меня это немного удивляет, – говорит аналитик. – Они, по всей вероятности, готовы пойти дальше, чем я ожидал».