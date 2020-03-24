 

Коронавирус на «Даймонд Принцесс» жил 17 дней после ухода пассажиров

24.03.2020, 3:36, Новости дня

Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали доклад, в котором говорится, что новый коронавирус COVID-19 был идентифицирован в каютах и на поверхностях корабля «Даймонд Принцесс» через 17 дней после того, как его покинули пассажиры.

«РНК SARS-CoV-2 была идентифицирована на различных поверхностях в каютах пассажиров как с симптомами, так и без симптомов заболевания, в течение 17 дней после освобождения кают на «Даймонд Принцесс», но до проведения дезинфекционных процедур», – говорится в докладе. – «Эти данные не могут быть использованы для определения того, произошла ли передача с загрязненных поверхностей или нет».

В докладе также говорится, что круизные суда являлись одним из источников заражения. На начальных этапах пандемии COVID-19 на корабле «Даймонд Принцесс» была зарегистрирована самая большая вспышка вируса за пределами материкового Китая.

«В течение февраля-марта 2020 года вспышки COVID-19, связанные с тремя рейсами круизных судов, стали причиной более 800 лабораторно подтвержденных случаев заболевания среди пассажиров и членов экипажа, а также привели к 10 смертям», – отмечают ученые.

В докладе также говорится, что из 3 711 пассажиров и членов экипажа на корабле 712 человек, или 19,2%, были заражены COVID-19.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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