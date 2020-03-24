Облегчающий лечение коронавируса ингалятор разработали в России
24.03.2020, 3:30, Новости дня
Российская компания PM&HM готовит к выводу на рынок ингаляторы, которые смогут облегчить лечение коронавируса, сообщила Российская венчурная компания.
РВК поясняет, что «существующие ингаляторы подают аэрозоль в дыхательные пути независимо от функции дыхания». В результате «25–65% и более дозы» лекарства не доходит до очага воспаления, оставаясь в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке.
Как сообщил основатель PM&HM Олег Абдиев, ингаляторы его компании подают лекарство только перед вдохом, что повышает их эффективность. Кроме того, эти ингаляторы могут работать с препаратами для лечения пневмонии, включая пневмонию, вызванную COVID-19.
Ожидается, что стоить новые ингаляторы будут от 3 тыс. рублей. Ими планируется оборудовать государственные медучреждения.
Напомним, вакцина от коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты Федерального медико-биологического агентства, прошла первую фазу, ожидается, что через 11 месяцев она будет получена.
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