Облегчающий лечение коронавируса ингалятор разработали в России

24.03.2020, 3:30, Новости дня

Российская компания PM&HM готовит к выводу на рынок ингаляторы, которые смогут облегчить лечение коронавируса, сообщила Российская венчурная компания.

РВК поясняет, что «существующие ингаляторы подают аэрозоль в дыхательные пути независимо от функции дыхания». В результате «25–65% и более дозы» лекарства не доходит до очага воспаления, оставаясь в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке.

Как сообщил основатель PM&HM Олег Абдиев, ингаляторы его компании подают лекарство только перед вдохом, что повышает их эффективность. Кроме того, эти ингаляторы могут работать с препаратами для лечения пневмонии, включая пневмонию, вызванную COVID-19.

Ожидается, что стоить новые ингаляторы будут от 3 тыс. рублей. Ими планируется оборудовать государственные медучреждения.

Напомним, вакцина от коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты Федерального медико-биологического агентства, прошла первую фазу, ожидается, что через 11 месяцев она будет получена.