Еще 20 тыс. украинцев планируют вернуться на родину – Кулеба

24.03.2020, 3:20, Новости дня

Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения карантина, уже вернулись. Еще 20 тыс. человек ожидают возможности приехать. Об этом 23 марта рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы на самом деле абсолютное большинство граждан уже успешно вывезли или помогли им выехать. Самые креативные принимались для этого решения: договаривались с авиалиниями иностранных компаний, что они будут довозить до своих хабов, а туда будет прилетать наш украинский самолет забирать, и паром организовывали”, – отметил министр.

Он добавил, что еще около 20 тыс. граждан ожидают возможности вернуться на родину, однако “это те, кто официально изъявили желание вернуться”.

“Но наша практика показывает, что когда доходит непосредственно к возвращению, то эта цифра уменьшается, потому что кто-то передумал, кто-то вообще даже не собирался, а так, на всякий случай зарегистрировался”, – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, три человека умерли, один выздоровел.