Южная Корея сообщила о самом низком за месяц приросте инфицированных коронавирусом

24.03.2020, 3:20, Новости дня

23 марта Южная Корея сообщила о самом низком ежедневном увеличении числа инфицированных коронавирусом за последний месяц, пишет The Korea Herald.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране зафиксирован 8961 случай заболевания, 111 человек умерли.

За последние сутки в стране заболело 64 человека, 14 из них (или 21,9%) – прибывшие из-за границы.

#코로나19 국내 발생현황(3.23.)

유럽발 모든 입국자 대상 코로나19 진단검사 실시 중(3.22.~)

신규 확진자 64명 중 해외유입 관련 사례 14건(21.9%)

유럽발 입국자 1,442명 중 유증상자 152명 격리 및 진단검사 실사

4.5.까지 15일간의 강화된 사회적 거리두기 실천 당부 pic.twitter.com/lf2MaGqpdb

— 질병관리본부•1339 (@KoreaCDC) March 23, 2020

Телеканал Channel NewsAsia сообщает, что в течение большей части февраля в Южной Корее фиксировали по несколько сотен новых случаев заражения ежедневно. Рекорд был установлен 29 февраля – 909 заболевших.

The Korea Herald пишет, что ситуация изменилась, когда правительство ввело более жесткие правила пересечения границы. Все прибывающие из Европы теперь в обязательном порядке проходят тест на коронавирус. Расходы на тестирование и лечение как граждан Южной Кореи, так и иностранцев покрываются из государственного бюджета.

Независимо от результатов теста, въехавшие в страну из Европы для длительного пребывания должны 14 дней находиться в самоизоляции дома или в специальном государственном учреждении. Те, кто прибыл с краткосрочным визитом и получил отрицательный результат теста, все равно находятся “под активным контролем правительства”, отмечает издание.

В общей сложности в Южной Корее на коронавирус было протестировано более 338 тыс. человек (население страны – более 51 млн человек), результаты более 315 тыс. из них были отрицательными, часть анализов еще в лабораториях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 375 тыс., из них более 100,9 тыс. выздоровели, а 16,5 тыс. умерли.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.