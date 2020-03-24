 

ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

24.03.2020, 3:18, Разное

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в твиттере организации.

«Потребовалось 67 дней после первого зарегистрированного случая заболевания, чтобы были достигнуты первые 100 тысяч случаев заражения, 11 дней — для 200 тысяч и всего четыре дня для 300 тысяч случаев», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что для предотвращения распространения болезни необходимо проводить тесты, если есть подозрение на заражение, а тех, кто заболел – изолировать.

Гебрейесус также заявил, что из многих стран поступает информация о заражении работников системы здравоохранения. «[Они] могут эффективно выполнять свою работу только тогда, когда они могут делать это безопасно», — заявил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 по всему миру почти достигло 333 тысяч, более 14,5 тысяч человек от него скончались. 11 марта организация заявила о пандемии коронавируса.

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Источник: Новая газета



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