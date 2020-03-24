Личное: Танечка
24.03.2020, 3:15, Разное
Прочитала новость о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями.
Фото: Соцсети
Если честно, мне неинтересно, родила ли Брухунова ребёнка Петросяну или нет. Если и не родила ещё, то родит обязательно. Вот увидите!
Мне интересно другое.
Мне интересны вы.
Допустим, ребёнок появился. Петросяну — 74 года, Брухуновой — 31. Денег у Ваганыча много, умрёт он скоро.
Девки, давайте начистоту: подписались бы?
Фото: Соцсети
Пузо, старческий запах, все дела. Мерзко, неприятно, противно. Это — с одной стороны. С другой — денежки, ребёночек, комфортная жизнь сейчас и статус обеспеченной вдовы — в самом ближайшем будущем.
Ребёночек подрастёт, а тут и муженёк сдохнет. И вот бабе и 40 нет, а она свободна, богата и в плане потомства уже отстрелялась. Плохо, что ли? Как считаете?
Вы только посмотрите на этого Петросяна!
Фото: Соцсети
Уже несколько лет назад он, сидя в окружении бывшей жены, дочери и внуков, смахивал на дедушку в маразме, у которого то ли слюна из уголка рта вот-вот потечёт, то ли урина — в штаны.
Танечка не могла этого не просечь, как считаете?
Поддерживаете Брухунову в её расчёте или осуждаете? Умничка она, которая всё грамотно обставила, или дура, спускающая молодость в унитаз?
Почему?
Источник: Лена Миро
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