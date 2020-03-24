Личное: Танечка

24.03.2020, 3:15, Разное

Прочитала новость о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями.



Фото: Соцсети

Если честно, мне неинтересно, родила ли Брухунова ребёнка Петросяну или нет. Если и не родила ещё, то родит обязательно. Вот увидите!

Мне интересно другое.

Мне интересны вы.

Допустим, ребёнок появился. Петросяну — 74 года, Брухуновой — 31. Денег у Ваганыча много, умрёт он скоро.

Девки, давайте начистоту: подписались бы?



Фото: Соцсети

Пузо, старческий запах, все дела. Мерзко, неприятно, противно. Это — с одной стороны. С другой — денежки, ребёночек, комфортная жизнь сейчас и статус обеспеченной вдовы — в самом ближайшем будущем.

Ребёночек подрастёт, а тут и муженёк сдохнет. И вот бабе и 40 нет, а она свободна, богата и в плане потомства уже отстрелялась. Плохо, что ли? Как считаете?

Вы только посмотрите на этого Петросяна!



Фото: Соцсети

Уже несколько лет назад он, сидя в окружении бывшей жены, дочери и внуков, смахивал на дедушку в маразме, у которого то ли слюна из уголка рта вот-вот потечёт, то ли урина — в штаны.

Танечка не могла этого не просечь, как считаете?

Поддерживаете Брухунову в её расчёте или осуждаете? Умничка она, которая всё грамотно обставила, или дура, спускающая молодость в унитаз?

Почему?