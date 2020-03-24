Утечка рассекретила новый объектив HD Pentax-D FA * 85mm f/1.4 SDM AW

24.03.2020, 3:09, Разное

Недавно производителем была допущена утечка, рассекретившая новый объектив HD Pentax-D FA * 85mm f/1.4 SDM AW. Публикацию на сайте быстро удалили, но специалисты успели сохранить важную информацию.

Как оказалось, по оплошности в Сети появились не просто рендерный рисунок, а рекламные данные, раскрывающие технические характеристики. При этом основные параметры линзы заложены в её названии. В аннотации производитель назвал новую оптику светосильной и принадлежащей к высококачественной серии Star. Изделие получило три стеклянных элемента Super ED, обеспечивающих эффективной компенсации хроматической аберрации сверхнизкую дисперсию. Сферическую аберрацию исправляет асфирическая линза. Она же помогает убрать кривизну поля и кому. Объектив получил прямой привод и ультразвуковой кольцевой двигатель, благодаря чему обладает высокой скоростью фокусировки.

Ещё одним плюсом объектива HD Pentax-D FA * 85mm f/1.4 SDM AW является его всепогодная конструкция. Он защищён от различных погодных явлений и имеет уплотнения, защищающие от пыли и воды. Судя по всему, новинка появится на рынке уже в 2020 году, но её стоимость пока не известна.