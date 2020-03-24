Шнуров написал стихотворение о Крыме
24.03.2020, 3:08, Новости дня
Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, в стихотворении назвал Крым «никем не признанным».
Шнуров опубликовал стихотворение в Instagram. Оно начинается со строк «Крым наш, теперь чего же боле./Никем не признанный, но ваш».
Далее он жалуется на то, что люди, которые отказываются признать воссоединение Крыма и России, подвергаются критике. Шнуров пишет про «рабское единство и строй фальшивых голосов».
Кроме того, он критикует высокие цены на товары и услуги в Крыму, а также указывает на сложности с развитием бизнеса в регионе из-за санкций, передает РИА «Новости».
По его словам, «ни один серьезный бизнес, не открывается в Крыму».
Стихотворение содержит нецензурную лексику.
Напомним, в эфире радио «Комсомольская правда» на вопрос ведущей Тины Канделаки «Крым – наш?», Шнуров ответил: «Поживем – увидим».
Шнуров вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
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