 

Шнуров написал стихотворение о Крыме

24.03.2020, 3:08, Новости дня

Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, в стихотворении назвал Крым «никем не признанным».

Шнуров опубликовал стихотворение в Instagram. Оно начинается со строк «Крым наш, теперь чего же боле./Никем не признанный, но ваш».

Далее он жалуется на то, что люди, которые отказываются признать воссоединение Крыма и России, подвергаются критике. Шнуров пишет про «рабское единство и строй фальшивых голосов». 

Кроме того, он критикует высокие цены на товары и услуги в Крыму, а также указывает на сложности с развитием бизнеса в регионе из-за санкций, передает РИА «Новости».

По его словам, «ни один серьезный бизнес, не открывается в Крыму».

Стихотворение содержит нецензурную лексику.

Напомним, в эфире радио «Комсомольская правда» на вопрос ведущей Тины Канделаки «Крым – наш?», Шнуров ответил: «Поживем – увидим».

Шнуров вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.



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