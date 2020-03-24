 

Десятый “заминированный” самолет, следовавший из Москвы, штатно сел во Владивостоке

24.03.2020, 2:54, Новости дня

Десятый "заминированный" самолет, следовавший из Москвы во Владивосток, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

Как уточняется, самолет совершил посадку в штатном режиме. Помощь не понадобилась никому из 240 пассажиров, находившихся на борту. В ходе проверки взрывных устройств в самолете обнаружено не было.

Рейс "Москва – Владивосток" стал десятым внутренним рейсом, который неизвестные "заминировали" в понедельник, 23 марта. Остальные девять самолетов совершили посадку также штатно, все сообщения о наличии на бортах взрывных устройств не подтвердились. Угрозы поступили во время нахождения самолетов в воздухе.

Сообщения о заложенных на бортах самолетов взрывных устройствах начали поступать с 3 марта. За это время неизвестные "заминировали" уже свыше 80 рейсов. Более число "заминированных" за сутки бортов проверяли 21 марта – их было 13, напоминает ТАСС.

По данным источника в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, вымогая биткоины и угрожая продолжить "минирование" магазинов, зданий судов, аэропортов, авиакомпаний, самолетов.



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