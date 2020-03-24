 

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек

24.03.2020, 2:30, Новости дня

В мире коронавирусом заразились более 330 тыс. человек, свыше 14,5 тыс. человек скончались, информирует Всемирная организация здравоохранения.

Выявлено 332 тыс. 930 случаев заражения, из них более 170 тысяч – в Европе. Жертвами коронавируса стали 14 тыс. 510 человек, в Европе число летальных случаев превысило 8 тысяч, передает РИА «Новости».

Меньше, чем в других регионах, случаев заражения и смерти от коронавируса зафиксировано в Африке (990 и 23 соответственно).

Накануне сообщалось о 292 тыс. случаев заражения и 12,7 тыс. жертв коронавируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус указал на усиление пандемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / COVID-19: в Саудовской Аравии введен комендантский час

08.02 / Побоище в Казахстане: провокаторы упирали на межэтнический фактор

26.02 / Шамиль Тарпищев: Шарапова была примером для подражания

24.02 / Рейс S7 из Москвы не смог приземлиться в Иркутске из-за тумана

18.02 / Россия в СБ ООН оценила выполнение Киевом Минских соглашений

26.02 / Маас призвал к миру без ядерного оружия, но от американского отказываться не собирается

25.02 / Шойгу прибыл в Пермь для инспекции предприятий ОПК

03.03 / Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе

18.02 / Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

10.02 / На Европу обрушился сильнейший за 7 лет шторм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска