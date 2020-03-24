Пелоси призвала Трампа отказаться от иска против «Обамакер»

24.03.2020, 2:20, Новости дня

23 марта 2010 года президент Обама подписал закон «О защите пациентов и доступном здравоохранении» – «Обамакер». Он стал одним из самых масштабных проектов в США с 1960-х годов и считается главным достижением президентства Барака Обамы.

Во время своего выступления, посвященному десятой годовщине подписания закона, спикер Палаты представителей отметила, что в условиях пандемии его защита крайне важна.

«Если президенту Трампу удастся отменить закон через судебное решение, то будет снят запрет, устанавливающий ограничения, наложенные на страховые компании, относительно медицинского обслуживания. Исчезнут гарантированные основные медицинские льготы и бесплатные профилактические услуги», – отметила Нэнси Пелоси, добавив, что 130 миллионов американцев с уже имеющимся заболеваниями потеряют необходимую защиту.

«Сегодня я призываю президента Трампа отказаться от своего иска, цель которого отменить закон «О доступном здравоохранении». Вместо этого президент должен призвать четырнадцать штатов, которые отказались расширить «Медикейд», сделать это», – подчеркнула она.

По словам спикера Палаты представителей, демократами в Конгрессе предложен законопроект «Об ответственности за трудящихся и семьи». В частности, по словам Нэнси Пелоси, любая корпорация, которая получит поддержку правительства, должна защищать своих сотрудников в финансовом плане, а не «тратить выделенные деньги зарплату генерального директора, выкуп акций или увольнения. Мы улучшаем страхование на случай безработицы, чтобы оно могло заменить среднюю заработную плату».

«Малому бизнесу будут предложены гранты и займы, чтобы преодолеть трудности, вызванные кризисом», – добавила Нэнси Пелоси. – «Нашим врачам, медсестрам, работникам системы здравоохранения и службам скорой помощи, а также больницам и другим медицинским учреждениям мы предоставим крайне необходимые средства для ухода за больными и обеспечим необходимыми средствами индивидуальной защиты».

Кроме этого, семьям будут предложены налоговые льготы, гарантирован оплачиваемый отпуск по семейным и медицинским обстоятельствам, в том числе для ухода за пожилыми людьми. Предлагается сделать лечение коронавируса бесплатным.

«Законопроект, предложенный республиканцами в Сенате, ставит корпорации на первое место», – заявила Нэнси Пелоси. – «Благодаря настойчивости лидера (сенатского меньшинства – «Голос Америки») Чака Шумера и демократов Сената, был достигнут прогресс. Мы настоятельно призываем Сенат приблизиться к ценностям законопроекта «Об ответственности за трудящихся и семьи»».