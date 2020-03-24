 

Актёр Идрис Эльба заразил супругу коронавирусом

24.03.2020, 2:09, Разное

Идрис Эльба заразил супругу коронавирусом. Известно, модель Сабрина Даур самостоятельно приняла решение быть с возлюбленным рядом, пока тот пребывает в карантине и лечится от COVID-19.
Вирусное заболевание распространяется по странам мира, и им заражаются не только обычные люди, но и звёзды различных сфер шоу-бизнеса. В списке больных имеются спортсмены, музыканты, а также актёры, которых больше всего, поскольку их ряды весьма многочисленны. К уже заразившемуся Тому Хенксу и Ольге Куриленко добавился Идрис Эльба и, как недавно стало известно от первоисточника, его супруга Сабрина Даур.

После того, как муж узнал о положительном результате теста, он пребывает в карантине, но избранница не захотела оставлять его в одиночестве, присоединившись к актёру в их квартире, поддавшись “инстинкту жены”, желая облегчить участь любимого. В итоге ей избежать заражения коронавирусом не удалось, о чём она пояснила в интервью Опре Уинфри, общаясь с телеведущей по видеосвязи. Тем не менее, Сабрина Даур не сожалеет о своём выборе и констатирует, у неё пока не проявляются симптомы недуга.

Скорее всего, это произойдёт позже, а пока пара знаменитостей проводит время только вдвоём, играя в видеоигры и шахматы. Идрис Эльба же воспользовался вынужденным отпуском и начал осваивать игру на гитаре. Многие осудили его супругу за опрометчивый поступок, но та заявила, что даже не рассматривала других вариантов, а муж добавил, он бы сделал аналогичный выбор.



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