США сократили помощь Афганистану на 1 млрд долларов

24.03.2020, 2:08, Новости дня

После провала переговоров по созданию «инклюзивного правительства» американская помощь Афганистану сокращается на 1 млрд долларов, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший глава исполнительной власти Абдулла Абдулла сообщили Помпео, что не достигли соглашения «об инклюзивном правительстве», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Вашингтон в связи с этим выразил сожаление и заявил, что такая «неудача руководства представляет прямую угрозу национальным интересам» США.

Американская сторона решила в ответ пересмотреть сотрудничество с Афганистаном и в 2020 году «сокращает помощь на 1 млрд долларов». Помпео пригрозил, что еще на 1 млрд долларов помощь могут сократить в 2021 году.

При этом США продолжат вывод войск из Афганистана в соответствии с договоренностями с «Талибаном» (решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена).

Помпео встретится в Дохе с талибами, чтобы «надавить» на них «в вопросе соблюдения подписанного в прошлом месяце соглашения», сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Напомним, Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.