Минздрав Украины будет рекомендовать ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19

24.03.2020, 2:06, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины будет рекомендовать ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19. Об этом 23 марта в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Всемирная организация здравоохранения не рекомендует никаких особенных правил для захоронения умерших от COVID-19, но наш оперативный штаб при Минздраве детально изучил этот вопрос, определил возможные риски, которые могут возникнуть при захоронении умерших, и мы разработали определенную инструкцию. Эта инструкция войдет в нормативно-правовой акт Минздрава, где четко будет показано, как на каждом этапе захоронения не допустить возможного инфицирования”, – рассказал он.

Ляшко отметил, что самый большой риск при захоронении имеют ритуальные обряды, в ходе которых возможны скопление людей и прощальные поцелуи.

“Все это является точками риска, которых нужно избегать. Поэтому мы вынуждены будем рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь, при коронавирусе, чтобы была возможность соблюдать правила карантина. Но в первую очередь существует угроза инфицирования”, – добавил он.

В Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел. Вечером Ляшко заявил, что в течение дня в стране предварительно подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, точная информация будет известна утром 24 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 374 тыс., умерло больше 16,4 тыс. человек.