МВФ готов выделить Украине $1 млрд на борьбу с коронавирусом, обмен пленными в марте не состоится. Главное из Telegram-каналов

24.03.2020, 2:06, Новости дня

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МВФ готов дать Украине $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд готов предоставить Украине $1 млрд на преодоление последствий эпидемии коронавируса, утверждает Telegram-канал “Резидент”. При этом Украина просит около $4,5 млрд.

“Источник в Офисе президента сообщил, что без голосования за законопроект о рынке земли МВФ не откроет новую кредитную линию Украине. Единственная возможность – получить кредит от Фонда на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса, но тут пока тоже проблемы. МВФ готов выделить Украине $1 млрд, а правительство запрашивает $4,5 млрд”, – пишет паблик.

О том, что Украина активизировала переговоры с МВФ по программе расширенного финансирования, а также в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, 19 марта заявлял глава НБУ Яков Смолий. Он говорил, что результаты переговоров ожидаются в ближайшие недели.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что “МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили в готовности поддержать и помочь Украине” на фоне пандемии коронавируса.

Переговоры по обмену пленными застопорились

“Легитимный” утверждает, в вопросе по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией “конкретных действий нет”.

“Наш источник сообщает, что в марте обмена пленными не будет. По информации источника, обмен произойдет после утверждения украинской стороной консультативного [совета], который договорились создать в Минске”, – сказано в сообщении.

При этом 23 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Офис президента и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий продолжают работать по вопросу обмена. “Ни один коронавирус не способен потушить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания”, – отметил он.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который участвует в переговорах с Украиной, говорил в начале марта, что обмен может состояться до конца месяца.

Карантин может продлиться до 70 дней

Карантинные мероприятия, которые ввели в Украине 12 марта для противодействия эпидемии коронавируса, могут продлиться до 2,5 месяцев, пишет “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

“Карантин может продлиться 50–70 дней. Уже прорабатываются законодательные инициативы для стимуляции экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса особенно для мелкого и среднего бизнеса”, – пишет паблик.

В Украине по состоянию на 22 марта официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел. В течение 23 марта Минздрав предварительно сообщил о 10 новых случаях, однако в ведомстве заявили, что эти данные требуют уточнения.