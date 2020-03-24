В трех областях Украины ввели режим чрезвычайной ситуации, коронавирус подтвердили у второго нардепа. Главное за день

24.03.2020, 2:06, Новости дня

Коронавирус в Украине

Известно, что по состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом. Среди них три летальных, один человек выздоровел. В течение дня сообщалось о новых случаях инфицирования в Закарпатской и Тернопольской областях. В Мукачево COVID-19 предварительно подтвержден у женщины 1951 года рождения, муж которой 6 марта вернулся из Италии и находится на домашнем карантине. В Тернопольской области заболевание подтвердили у мужчины, посещавшего похороны вместе со священником, коронавирус у которого выявили 21 марта.

Также коронавирус подтвердили у народного депутата Украины от “Слуги народа” Руслана Горбенко.

В течение дня Минздрав не информировал о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Вечером замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что предварительно заболевание диагностировано у еще 10 человек.

“У нас есть зарегистрированные случаи, о которых мы официально скажем завтра. По предварительной информации, которая пока не подтверждена, в течение сегодняшнего дня зарегистрировали 10 новых случаев. Но эта информация будет уточнена и предоставлена завтра в 9.00”, – сказал он.

Чрезвычайная ситуация в Украине

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 23 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение на всей территории Украины чрезвычайного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине, так как развитие коронавируса в стране достаточно умеренное.

Из-за коронавируса перенесли весенний призыв в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке весеннего призыва – он переносится с апреля – июня на май – июль 2020 года.

Коронавирус в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что пандемия коронавирусной инфекции ускоряется. Он призвал жителей планеты оставаться дома и соблюдать другие меры социального дистанцирования.

Олимпиаду и футбольные турниры переносят

Международный олимпийский комитет отложит Олимпиаду 2020, которая должна была начаться 24 июля в Токио, на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.

Европейский футбольный союз принял решение перенести запланированные на май 2020 года финалы еврокубковых турниров – мужской и женской Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Война на Донбассе

23 марта вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продовольствие. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, сейчас их состояние удовлетворительное. Всего с начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.