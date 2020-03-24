 

Азиатские рынки занялись продвижением альтернативного мяса

24.03.2020, 1:42, Новости дня

На азиатских рынках появляются блюда национальной кухни, где привычное мясо заменили растительным аналогом.

Спрос на подобную продукцию с каждым годом растет на 30% в Гонконге, Сингапуре и Южной Корее. Популярность альтернативных видов мясной продукции растет из-за осознания того, что животноводство является причиной глобального потепления. Производители из Азии занялись производством блюд различных национальных кухонь, где использован альтернативный вид мяса. Вместо мясных продуктов производители используют тропические фрукты или богатые питательными веществами микроводоросли.

Как сообщает goroday.ru, популярность блюд из этой категории пока определена исключительно новизной. Чтобы продукция стала массовой, необходимо расширить производство и снизить цену.



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