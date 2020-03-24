 

Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой

24.03.2020, 1:40, Новости дня

В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки. Ее похитили из перинатального центра, когда мать вышла на несколько минут на процедуры. По тревоге подняли весь личный состав городской полиции. Искать ребенка помогали сотни волонтеров, напоминает телеканал "Россия 24".

В итоге младенца нашли. Сообщается, что с девочкой все в порядке. Кто и зачем ее похитил, — пока информации нет. Возможно, что за халатность наказание понесут сотрудники роддома.



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