14 россиян сошли с лайнера Costa Luminosa на итальянский берег

24.03.2020, 1:40, Новости дня

Четырнадцать россиян покинули круизный лайнер Costa Luminosa и сошли на итальянский берег. Разрешения местных властей добилось генконсульство РФ в Генуе. Теперь россияне из порта города Савона направятся в Рим для прохождения карантина. Они будут размещены в гостинице за счет судовладельца, передает РИА Новости. Среди россиян – один член экипажа лайнера и 13 туристов.

По состоянию на 23 марта на круизном лайнере оставалось 330 человек. Ранее 50 пассажиров покинули судно, с которого 22 марта госпитализировали 7 больных коронавирусом COVID-19.