Atlantic – через 20 лет украинцы будут жаловаться на рабочих мигрантов из Афганистана

24.03.2020, 1:10, Новости дня

На Украине начали реализовывать программу по привлечению молодых украинцев из-за рубежа обратно на родину, однако это вряд ли сможет помешать стремительному сокращению трудоспособного населения. Как пишет The Atlantic, если нынешняя тенденция сохранится, Украине грозит та же участь, что и другим странам Центральной Европы: нехватка рабочей силы внутри страны в связи с тем, что многие граждане предпочитают работать за границей.



Reuters

В связи с уменьшением населения страны на Украине заметно нарастает ощущение тревоги. Как пишет The Atlantic, по оценкам ООН, к 2050 году Украина может потерять почти пятую часть своего населения.

В то время как политики многих восточноевропейских стран используют демографический спад в качестве оправдания для своей консервативной политики, Владимир Зеленский пообещал справиться с проблемой утечки мозгов, улучшив состояние украинской экономики и укрепив диктатуру закона. В декабре он объявил о начале реализации программы по привлечению молодых украинцев из-за рубежа обратно на родину, пообещав им льготные кредиты на открытие их собственного бизнеса.

Однако, пишет издание, опыт Украины указывает на тот факт, что, как бы активно они ни пытались, правительства стран мало что могут сделать, чтобы остановить процессы эмиграции и депопуляции — будь то посредством популистских программ предоставления льгот за рождение детей или финансовых стимулов за возвращение на родину.

Украина сегодня стала иллюстрацией серьёзных негативных последствий депопуляции — от уменьшения числа работающих граждан до практически полностью опустевших городов и посёлков.

Одним из примеров может послужить город Чернигов. Он находится в 150 километрах от Киева, то есть достаточно близко, чтобы в поисках более высоких зарплат молодые люди переезжали в столицу. Между тем местный сельскохозяйственный сектор вошел в состав более крупных холдингов, которые почти не нуждаются в ручном труде благодаря технологическим новшествам. Эти тенденции сохранялись на протяжении десятилетий, но сейчас их последствия становятся всё более очевидными. По словам Жанны Дерий, профессора Черниговского национального технологического университета, 29 деревень в Черниговской области были удалены из административных списков, потому что их жители либо умерли, либо разъехались, то есть теперь этих деревень фактически больше не существует.

Ни для кого не является загадкой, почему молодые люди уезжают из таких мест. Украина занимает второе место в Европе по уровню бедности населения, её граждане страдают от повсеместной коррупции и низкого уровня жизни, и у неё есть общая граница с Евросоюзом. На востоке Украины всё ещё идёт война, в результате которой 2 миллионов украинцев превратились в беженцев. Проблема депопуляции также связана с высоким уровнем смертности. По словам Эллы Либановой, директора института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи при Национальной академии наук Украины, 30% 20-летних украинских мужчин не доживут до своего 60-летия из-за злоупотребления алкогольными напитками и большого количества аварий на дорогах.

Таким образом, ограниченные возможности Украины в борьбе с эмиграцией — это вопрос не только политической воли. Это является следствием того места, которое Украина занимает в мировой экономике: источник сезонной рабочей силы. В 2018 году большинство первичных разрешений на жительство в странах Евросоюза было выдано украинцам, львиная доля которых переехали в соседнюю Польшу. Денежные переводы из-за рубежа превысили 11% украинского ВВП.

Как заключает издание, если нынешняя тенденция сохранится, Украине грозит та же участь, что и другим странам Центральной Европы: нехватка рабочей силы внутри страны в связи с тем, что многие граждане предпочитают работать за границей. Поэтому не исключено, что через 20 лет украинцы будут жаловаться на рабочих мигрантов из Афганистана.