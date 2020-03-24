Излечившиеся от коронавируса перечислили характерные признаки болезни

24.03.2020, 1:09, Разное

Люди, излечившиеся от коронавируса, поделились своими знаниями и перечислили характерные признаки болезни. Как оказалось, многие испытывали разные симптомы, хотя и общие ощущения также имелись.

В настоящий момент пандемия коронавируса всё ещё развивается. Тем не менее, число излечившихся пациентов уже очень высоко, и они постоянно рассказывают, как протекало для них заболевание. В первую очередь COVID-19 – это недуг, схожий с гриппом, а потому их некоторые симптомы весьма идентичны.

Местный житель Уханя, города где началась эпидемия, поведал о боли в области носовых пазух. К этим дискомфортным ощущениям позже прибавились ломота в теле и сдавливание в горле. Другой пациент пожаловался на сильную боль в ушах, она была настолько велика, что тот опасался, как бы те не лопнули. При этом врачи не рекомендуют самостоятельно делать массах органов слуха, так как можно причинить больший вред. Ещё один пациент жаловался на головную боль, которая, по его признанию, при шкале в 10 баллов, достигала значения на уровне 15 единиц. Она сопровождалась также зудом и раздражением в глазах, напоминая аллергическую реакцию. У другого же медики фиксировали сильный кашель и стеноз гортани.

У женщины из США поднялась высокая температура, и болели суставы, тело и голова. Ещё один пациент испытывал проблемы с дыханием и страдал из-за хрипа. Другой же мужчина, житель Таиланда, чувствовал усталость, которую не мог объяснить. Пациент из Индии отметил, что вернувшись из Италии, в первый же день он начал ощущать признаки лихорадки, но после они пропали и вернулись лишь через несколько дней. Другой пациент постоянно чувствовал себя, словно вот-вот упадёт, потеряв сознание.