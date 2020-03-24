Звезды кино и спорта дали рекомендации по защите от коронавируса

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24.03.2020, 1:08, Новости дня

Известные актеры и спортсмены приняли участие в акциях по защите от коронавируса. В частности, рекомендации дали Роберт Де Ниро, Дэнни Де Вито, Бен Стиллер, Лионель Месси и Валерий Карпин.

Де Ниро, Де Вито и Стиллер отреагировали на просьбу губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и записали видеообращения. Они призвали жителей Нью-Йорка оставаться дома, передает РИА «Новости».

«Я слежу за вами», – сообщил Де Ниро.

Де Вито, которому сейчас 75 лет, обратил внимание на то, что сам находится в группе риска: «Молодые люди, если они подхватили (коронавирус), могут заразить и пожилых. А дальше сами понимаете, кряк, и меня нет».

Стиллер предложил жителям штата воспользоваться «возможностью» и отдохнуть.

В свою очередь, аргентинский форвард испанской «Барселоны» и главный тренер «Ростова» приняли участие в совместной кампании Всемирной организации здравоохранения и ФИФА. Всего в ней участвуют 28 футболистов и тренеров. Суть кампании «Pass the message to kick out coronavirus» заключается в рекомендациях, которым нужно следовать, чтобы защитить свое здоровье, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как отличить коронавирус от гриппа и простуды.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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