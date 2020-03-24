Борис Джонсон ввел новые правила в повседневную жизнь из-за коронавируса

24.03.2020, 1:05, Новости дня

Борис Джонсон призвал своих соотечественников предпринять ряд шагов, которые помогут остановить распространение нового коронавируса. Если этого не сделать, отметил премьер-министр Великобритании, «наступит момент, когда ни одна система здравоохранения в мире не сможет справиться, потому что не будет достаточно вентиляторов, достаточного количества мест в отделениях интенсивной терапии, а также врачей и медсестер».

В частности Борис Джонсон напомнил о необходимости оставаться дома и покидать его только в экстренных случаях. Во-первых, для покупки предметов первой необходимости, во-вторых, для занятий спортом, в-третьих, для похода ко врачу, в-четвертых, для поездки на работу, если ее нельзя делать из дома.

«Вы не должны встречаться с друзьями, а если они вас просят об этом скажите «нет». Вы не должны встречаться с членами своей семьи, которые не живут с вами», – добавил Борис Джосон. – «Если вы не будете следовать правилам, полиция будет наделена полномочиями по их обеспечению, в том числе посредством штрафов и разгона собраний».

Британский премьер-министр также заявил, что правительство «немедленно закрывает все магазины, не торгующие товарами первой необходимости, включая магазины одежды и электроники, а также другие помещения, включая библиотеки, детские площадки и спортивные залы, а также храмы». Кроме этого, отменены собрания с участием больше двух человек, если они не живут вместе, свадьбы, крещения. Исключение составляют похороны.

«Мы ускоряем поиски методов лечения», – отметил Борис Джосон. – «Мы разрабатываем вакцину. Мы покупаем миллионы наборов для тестирования, которые позволят нам переломить ситуацию с этим невидимым убийцей. Я хочу поблагодарить всех, кто работает изо всех сил, чтобы победить вирус. Всех: от сотрудников супермаркетов до работников общественного транспорта, медсестер и врачей».