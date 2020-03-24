Столицу Белоруссии окропили святой водой с вертолета для защиты от коронавируса

24.03.2020, 0:55, Разное

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел провел во Всехсвятском храме богослужение, посвященное эпидемии коронавируса. Затем он совершил воздушный крестный ход над Минском и с высоты птичьего полета окропил город святой водой, передает RT.

Митрополит и сопровождавшие его священнослужители взывали к высшим силам с просьбой защитить Белоруссию от губительного поветрия. Кроме того, они осенили Минск крестом и иконой Божией Матери Державной.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст православной молитвы от коронавируса. Примечательно, что слово “коронавирус” в ней не употребляется.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT