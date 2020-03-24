На данный момент нет оснований вводить чрезвычайное положение в Украине – Шмыгаль

24.03.2020, 0:52, Новости дня

На данный момент оснований для введения чрезвычайного положения в Украине нет. Об этом в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные происшествия. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренное по сравнению с большинством стран Европы”, – отметил он.

В соответствии с законом “О правовом режиме чрезвычайного положения”, ЧП вводится в действие указом президента на основании предложения Совета нацбезопасности и обороны Украины или Кабинета Министров (в случае пандемии предложение о введении ЧП должен подавать именно Кабмин). В течение двух дней после этого решение о введении ЧП должна утвердить Верховная Рада.

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На введении чрезвычайного положения в Украине настаивал министр здравоохранения Илья Емец.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел.