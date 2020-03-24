В Тернопольской области подтвержден второй случай коронавируса

24.03.2020, 0:52, Новости дня

23 марта в Тернопольской области подтвержден второй случай коронавируса. Об этом сообщается на странице uосударственного учреждения “Тернопольский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины” в Facebook.

“В 20.10 23 марта в результате исследования методом полимеразной цепной реакции обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19”, – рассказали в пресс-службе.

‼️О 20 год. 10 хв. 23.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2.Тобто, лабораторно ✅підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19. Posted by ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" on Esmaspäev, 23. märts 2020

Позже в центре добавили, что оба инфицированных мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте и заразились одновременно.

⚠️ЩОДО ДВОХ ВИПАДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID-19 В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ Згідно даних епіданамнезу обоє чоловіків… Posted by ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" on Esmaspäev, 23. märts 2020

Пресс-служба Тернопольской областной государственной администрации информировала, что первым заразившимся мужчиной в Тернопольской области является 57-летний священник из города Залещенки.

В Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.