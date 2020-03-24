В Украине подтверждено еще 10 случаев коронавируса – замглавы Минздрава

24.03.2020, 0:52, Новости дня

В течение 23 марта в Украине предварительно подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы “Свободы слова” на телеканале ICTV.

“У нас есть зарегистрированные случаи, о которых мы официально скажем завтра. По предварительной информации, которая пока не подтверждена, в течение сегодняшнего дня зарегистрировали 10 новых случаев. Но эта информация будет уточнена и предоставлена завтра в 9.00”, – сказал он.

В Украине по состоянию на 22 марта официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел. В течение 23 марта Минздрав официально не подтвердил ни одного случая.

При этом СМИ писали, что коронавирус обнаружили у нардепа от “Слуги народа” Руслана Горбенко, замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача, у жительницы Мукачево и жителя Тернопольской области. Также медиа сообщали о смерти жительницы Ивано-Франковской области, у которой подозревали коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 374 тыс., умерло больше 16,4 тыс. человек.