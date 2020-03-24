Профессор ВШЭ призвал «уничтожить хирургическим путем либеральную сволоту»

24.03.2020, 0:50, Разное

Вуз назвал его слова неприемлемыми.

Руководство Высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку высказыванию профессора философского факультета Олега Матвейчева, обвинившего «либеральную сволоту» в распространении коронавируса и призвавшего ее «уничтожить хирургическим путем». Об этом говорится на сайте университета.

«Высказывания, допущенные им, являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды», — считают в вузе.

Накануне Матвейчев в своем посте в фейсбуке назвал «либеральной сволотой» нескольких человек, отказывавшихся заполнить в аэропорту анкету Роспотребнадзора. Эти люди прилетели из страны со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Их, а также всех подписчиков политика Алексея Навального и участников оппозиционных митингов профессор призвал «уничтожить хирургическим путем» и отправить «на урановые рудники», «на строительство портов Севморпути». «Нужен 37 год», — говорилось в публикации.

На следующий день Матвейчев написал, что фейсбук «удалил вчерашний тролль-пост». В беседе с «Газетой.ру» профессор также настаивал, что публикация была шуткой, и пояснил о намерении прийти на заседание комиссии по этике и объяснить свою позицию.