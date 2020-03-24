Мнение: О всего одном твите про доллар, который нужно запомнить

24.03.2020, 0:45, Разное

Иногда всего несколько слов, кинутых в соцсети, могут оказаться до крайности важными. Неофициальный титул «Повелителя Твиттера» принадлежит, разумеется нынешнему американскому президенту Дональду #Трамп­у. Не раз его твиты вызывали переполох и шорох на рынках…

Впрочем, и люди не наделённые столь же высокой властью, могут отличиться, а их месседжи – бить «в точку». Вот, например, тоже важный на сегодня посыл.

Чтобы понятно было, в чём тут смысл, надо сказать, что Максим Осадчий, главный аналитик БКС, – фигура на российском рынке заметная и почти легендарная. Не Вася Пупкин из деревни Гадюкино. Кроме того, авторитетные эксперты обычно предпочитают напускать туману в своих #прогноз­ах. Случаи, когда они высказываются строго определённо весьма редки. Хотя бы по этой причине (время действия – август 2014 года):

Поэтому решимость Максима Осадчего не может не вызывать уважения. Запомним его твит?

А сами вы что думаете про #рубль и #доллар?

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