Двенадцатый Ил-76 ВКС прибыл в Италию

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24.03.2020, 0:30, Новости дня

На авиабазу ВВС под Римом прибыл 12-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, сообщило Минобороны страны.

На самолете в Италию прибыли российские военные специалисты, которые помогут бороться с коронавирусом. Кроме того, Ил-76 доставил оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении РФ помочь итальянской стороне. 

При этом в самой Италии не ожидали, что РФ сможет организовать доставку специалистов и оборудования так быстро.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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