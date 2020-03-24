Двенадцатый Ил-76 ВКС прибыл в Италию
24.03.2020, 0:30, Новости дня
На авиабазу ВВС под Римом прибыл 12-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, сообщило Минобороны страны.
На самолете в Италию прибыли российские военные специалисты, которые помогут бороться с коронавирусом. Кроме того, Ил-76 доставил оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении РФ помочь итальянской стороне.
При этом в самой Италии не ожидали, что РФ сможет организовать доставку специалистов и оборудования так быстро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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