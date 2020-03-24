 

Для защиты сердца необходимо есть тофу

24.03.2020, 0:25, Новости дня

Новые исследования ученых подтвердили, что употребление тофу связано с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа исследователей изучила данные более 200 000 человек. До начала эксперимента участники не страдали от рака и болезней сердца. Выяснилось, что употребление тофу чаще одного раза в неделю уменьшает риск болезней сердца на 18%. У тех участников эксперимента, которые употребляли продукт менее одного раза в месяц, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 12%.

Положительное влияние на организм от употребления тофу наблюдалось у женщин до или после периода менопаузы.



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