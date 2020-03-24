Ученые рассказали, как бактерии создают свои сообщества

24.03.2020, 0:25, Новости дня

Ученые обнаружили, что поведение бактерий во время созданий сообществ похоже на человеческое.

Выяснилось, что структурные особенности расселения бактерий в пространстве идентичны урбанизации человечества. Когда вокруг микробов, которые осели в организме случайным образом, начинают образовываться небольшие поселения, они начинают взаимодействовать друг с другом. В результате такого взаимодействия микробы разрастаются и создают густонаселенные колонии.

Такие колонии способны расширяться и сливаться друг с другом, избегая конкуренции. По мнению ученых, подобный тип роста можно назвать общинным поведением.