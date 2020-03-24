 

Ученые рассказали, как бактерии создают свои сообщества

24.03.2020, 0:25, Новости дня

Ученые обнаружили, что поведение бактерий во время созданий сообществ похоже на человеческое.

Выяснилось, что структурные особенности расселения бактерий в пространстве идентичны урбанизации человечества. Когда вокруг микробов, которые осели в организме случайным образом, начинают образовываться небольшие поселения, они начинают взаимодействовать друг с другом. В результате такого взаимодействия микробы разрастаются и создают густонаселенные колонии.

Такие колонии способны расширяться и сливаться друг с другом, избегая конкуренции. По мнению ученых, подобный тип роста можно назвать общинным поведением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Глава минздрава Польши обвинил в распространении коронавируса котов

04.02 / Гройсман предложил нынешнему Кабмину реализовать его идею о страховании от онкозаболеваний

02.02 / Количество жертв коронавируса в Китае достигло 304 человек

09.02 / Минобороны России закупит “продукцию религиозного назначения” на 300 млн рублей

06.03 / В РФ продажи Kia снизились в феврале на 4%

18.02 / Получить гражданство РФ в упрощенном порядке смогут представители 135 профессий

17.02 / Парламент Северной Македонии объявил о самороспуске

20.02 / Трамп счел выступление экс-мэра Нью-Йорка на дебатах худшим в истории

18.03 / В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

10.03 / Лидер РССМ: Поправка к Конституции не позволит чиновникам игнорировать инициативы НКО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска