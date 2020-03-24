 

Британцам запретили выходить из дома без крайней необходимости

24.03.2020, 0:25, Новости дня

Борис Джонсон объявил в Великобритании трехнедельный карантин. Это связано с пандемией коронавируса COVID-19. В обращении к нации премьер-министр отметил, что Национальная служба здравоохранения не справится, если слишком много людей заболеют одновременно.

Всем британцам предписано оставаться дома, передает телеканал "Россия 24". Выходить на улицу можно только за продуктами, к врачу и раз в день для физических упражнений. Поездка на работу возможна только "при крайней необходимости". Все социальные события, включая свадьбы и крестины, будут отменены. Закрываются непродовольственные магазины, библиотеки и храмы.



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