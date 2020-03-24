 

ВОЗ: темпы распространения коронавируса COVID-19 ускорились

24.03.2020, 0:25, Новости дня

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что темп распространения коронавируса COVID-19 ускорился. По всему миру болеют уже свыше 300 000 человек.

В организации пояснили: между первым и стотысячным случаем прошло 67 дней, а на преодоление отметки в 200 тысяч вирусу потребовалось 11 дней. Черту в 300 тысяч вирус перешел всего за 4 дня, передает телеканал "Россия 24".

По последним данным, во всем мире от коронавируса умерли свыше 16 тысяч человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / ЦИК увеличил срок досрочного голосования по поправкам к Конституции и разрешил голосовать вне избиркомов

06.02 / Аптечный рынок реформируют: в Госдуме готовится закон по борьбе с завышением цен аптеками

06.02 / Замглавы Ступина подозревают в получении взятки

11.03 / Китай готов предоставить Италии помощь в борьбе с коронавирусом

21.02 / В Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек

25.02 / Премьер Румынии сложил полномочия

04.03 / Снегопад накрыл Приморье: отменены автобусные рейсы и некоторые авиарейсы

15.02 / Болгарский МИД осудил осквернение могилы советских воинов

16.03 / РЖД прекратили сообщение с Казахстаном

03.02 / Школьник из Челябинска разместил в Сети объявление о продаже сестры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска