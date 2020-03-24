ВОЗ: темпы распространения коронавируса COVID-19 ускорились

24.03.2020, 0:25, Новости дня

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что темп распространения коронавируса COVID-19 ускорился. По всему миру болеют уже свыше 300 000 человек.

В организации пояснили: между первым и стотысячным случаем прошло 67 дней, а на преодоление отметки в 200 тысяч вирусу потребовалось 11 дней. Черту в 300 тысяч вирус перешел всего за 4 дня, передает телеканал "Россия 24".

По последним данным, во всем мире от коронавируса умерли свыше 16 тысяч человек.