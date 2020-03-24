 

Свыше 43 тысяч граждан России вернулись на родину спецрейсами “Аэрофлота”

24.03.2020, 0:25, Новости дня

За прошедшие 10 дней свыше 43 тысяч россиян вернулись домой с помощью специальных рейсов авиаперевозчика "Аэрофлот". Такие данные появились в сообщении компании, опубликованном 23 марта.

Как уточняется, в период с 14 по 23 марта "Аэрофлот" возвратил на родину из иностранных городов маршрутной сети 43 тысячи 555 граждан России.

Больше всего пассажиров было доставлено из Берлина – 3260 человек. Из Парижа прилетели 3152 человека, из Будапешта – 2938,  из Амстердама – 2175, из Барселоны – 1833, из Брюсселя – 1811 и из Вены – 1745 человек, передает ТАСС.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 многие страны ввели режим ЧС, отменили авиарейсы, закрыли границы. Из-за этого тысячи россиян не смогли вылететь домой из-за границы. По данным МИД РФ на 20 марта, в затруднительной ситуации оказались 9 тысяч человек.

 



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