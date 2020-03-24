Российские туристы с круизного лайнера отправлены на карантин в Рим

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24.03.2020, 0:16, Новости дня

В Италии сошли на берег российские туристы с круизного лайнера Costa Luminosa, они направляются в Рим на карантин, сообщило посольство России.

Генконсульство РФ в Генуе добилось того, чтобы с лайнера, который находится в порту города Савоны, разрешили сойти 13 пассажирам и члену экипажа Costa Luminosa, передает ТАСС.

14 россиян направляются в Рим. Там они пройдут карантин, во время которого будут находиться в одной из гостиниц. В гостинице граждане РФ будут размещены за счет судовладельца.

Симптомы коронавируса у них не наблюдаются. 

Карантин в Италии проходят все находившиеся на борту Costa Luminosa туристы, со странами которых прервано авиасообщение. Не исключено, что отправку россиян на родину можно будет организовать раньше.



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