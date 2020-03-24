«Миша портит все»: Михаил Галустян стал ведущим нового шоу

24.03.2020, 0:09, Разное

Михаил Галустян презентует новый проект на канале СТС. Шоу «Миша портит все» поможет актеру примерить много обликов знаменитых людей.

Михаил Галустян сможет перевоплощаться в известных людей, например, Антонио Бандераса, Джима Керри, и даже быть Кашпировским и почтальоном Печкиным. В сериях герой Миша должен спасти семью Горшковых от всевозможных проблем.

Развлекательное шоу «Миша портит все» разрушит много фактов и откроет глаза на определенные действия. Михаил Галустян рассказал, что его ждали телесъемки без аудитории, хотя в сценах он общается со зрителями по ту сторону экрана, а выступать станет в саркастическом настроении.

Герою содействуют в разоблачении мифов токсикологи, маркетологи, звездные специалисты. Премьера шоу ожидается 13 апреля на канале СТС в 19:00.