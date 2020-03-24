 

«Страшно и потрясающе»: Обнаженная Мадонна в ванной высказалась о коронавирусе

24.03.2020, 0:09, Разное

Американская знаменитость итальянского происхождения Мадонна Чикконе высказалась о коронавирусе, обнажившись в ванной. Королева эпатажа остается верна себе даже в такое время.
Декламируя на фоне печальной музыки общеизвестные слова о равенстве всех перед лицом смерти, она называет их страшными и потрясающими одновременно. Комментарии поклонников выглядят более сдержанными. Одни назвали видео «странным», другие призывают певицу: «Не романтизируйте ничего в этой трагедии».

А в целом, в отличие от звезды, отметили фолловеры, они живут в реальном мире. «Мне все еще нужно идти на работу, пока вы принимаете ванну с цветами», — с горечью информирует поклонник. «Я люблю тебя, моя королева. Но вещи за пределами вашего особняка очень отличаются от того, что вы думаете», — пытается объяснить другой.

Все же, признали подписчики, печалью от постановочного видео Мадонны как-то не веет, особенно на фоне тех проблем, которые принесла смертельно опасная болезнь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Депутат Госдумы предложил Минздраву разработать рекомендации по здоровому питанию

12.02 / Ученые: После инсульта иммунная система человека атакует мозг

18.02 / “Главное – не паниковать и не суетиться”: Леонид Якубович прокомментировал спасение Дмитрия Диброва

03.02 / Вылет самолета из Парижа в Москву задержали по причине драки пилотов

04.02 / Ростех доработает композитную тормозную систему для авиации

03.02 / Мнение: Побережье

17.03 / Женатого Сергея Жигунова заподозрили в романе с «копией» Анастасией Заворотнюк

02.02 / Эль Коко – убивающий детей монстр из испаноязычного фольклора

02.02 / Мнение: Напрасные войны: Работает ли модель Тилли на постсоветском пространстве? Часть II

08.03 / Эд Ширан набил татуировку в честь будущих детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска