«Страшно и потрясающе»: Обнаженная Мадонна в ванной высказалась о коронавирусе

24.03.2020, 0:09, Разное

Американская знаменитость итальянского происхождения Мадонна Чикконе высказалась о коронавирусе, обнажившись в ванной. Королева эпатажа остается верна себе даже в такое время.

Декламируя на фоне печальной музыки общеизвестные слова о равенстве всех перед лицом смерти, она называет их страшными и потрясающими одновременно. Комментарии поклонников выглядят более сдержанными. Одни назвали видео «странным», другие призывают певицу: «Не романтизируйте ничего в этой трагедии».

А в целом, в отличие от звезды, отметили фолловеры, они живут в реальном мире. «Мне все еще нужно идти на работу, пока вы принимаете ванну с цветами», — с горечью информирует поклонник. «Я люблю тебя, моя королева. Но вещи за пределами вашего особняка очень отличаются от того, что вы думаете», — пытается объяснить другой.

Все же, признали подписчики, печалью от постановочного видео Мадонны как-то не веет, особенно на фоне тех проблем, которые принесла смертельно опасная болезнь.