Обозреватель The Washington Post – при благоразумной Клинтон в США было бы, как в Корее, а не как в Италии

23.03.2020, 23:54, Новости дня

Почти ни для кого не было секретом, что в случае кризиса президентское правление Трампа станет для страны катастрофой, пишет обозреватель The Washington Post Макс Рут. По его мнению, если бы на выборах 2016 года победу одержала благоразумная и здравомыслящая Хиллари Клинтон, то с коронавирусным кризисом Вашингтон бы справился, как Южная Корея, где погибли чуть более сотни человек, а не как Италия, где уже почти 5 тыс. погибших.



Reuters

Коронавирус — это самая предсказуемая катастрофа в истории, пишет обозреватель The Washington Post Макс Рут. Такой же предсказуемой была неспособность президента США Дональда Трампа справиться со сложившейся ситуацией.

В преддверии терактов 11 сентября 2001 года и внезапного нападения японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года поступали разрозненные предупреждения о грядущих событиях. Но ничего подобного тому, что происходило недавно в США, не было.

Как отмечает автор со ссылкой на своих коллег из The Washington Post, ещё в январе и феврале американское разведсообщество предупреждало Трампа о надвигающемся ударе пандемии.

«Система подавала тревожные сигналы», — описал ситуацию один из чиновников США.

Однако Трамп не обращал никакого внимания.

«Всё будет хорошо», — беспечно написал он в Twitter 24 января, доверчиво поблагодарив председателя КНР Си Цзиньпина за «усердную работу по сдерживанию коронавируса».

Между тем, как напоминает автор, в одном британском исследовании говорилось о том, что Китай мог бы избежать 95% случаев заболевания, если бы начал действовать на три недели раньше, когда один из местных врачей впервые обратил внимание на эпидемию в Ухани.

Из-за нерадивости Трампа США потеряли два месяца, в течение которых они уже могли бы начать реагировать на коронавирус. Это драгоценное время можно было бы потратить на тестирование населения, на производство дополнительных масок N95 и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а также на создание дополнительных больничных мест.

И даже сейчас, когда страна уже столкнулась с коронавирусным кризисом, президент США всё равно сомневается, применять ли всю полноту своей власти для того, чтобы распорядиться о свойственных для военного времени масштабах производства аппаратов ИВЛ, которые необходимы для сохранения жизни тысяч пациентов.

Трамп, которому абсолютно не характерно сочувствие, оказался неспособен сплотить «контуженную нацию», говорится в статье.

Когда его спросили: «Что вы скажете испуганным американцам, которые прямо сейчас смотрят вас?», Трамп разразился тирадой против журналиста, задавшего этот вопрос.

«Как у типичного шарлатана, каковым он и является, у Трампа слова ободрения сводятся к рекламе чудодейственных лекарств, которые не были подтверждены медицинской наукой», — иронизирует автор.

«Я плачу от гнева и разочарования, представляя, что могло бы быть, если бы Хиллари Клинтон — благоразумный, здравомыслящий взрослый — одержала победу (на выборах 2016 года. — ИноТВ). Мы, возможно, не избежали бы коронавируса, но могли бы уменьшить его воздействие. Мы могли бы быть Южной Кореей — 102 смерти, а не Италией — 4825 смертей и их число продолжает расти», — пишет обозреватель The Washington Post.

По словам Макса Рута, и без дара прозорливости можно было предсказать, что Трамп станет катастрофой в условиях кризиса. Это было почти общепринятой точкой зрения. Тем не менее практически 63 миллионов американских избирателей решили проигнорировать эти предупреждения.

Для победы Трампа было много оснований. По иронии судьбы, одним из наиболее часто упоминаемых было желание перевернуть всё с ног на голову, потому что электорат Трампа был убеждён в том, что хуже, чем в 2016 году, быть уже не может.

«И пока они укрываются в своих домах, а экономика останавливается, мне интересно, осознают ли они, насколько хорошо им было при президенте Бараке Обаме?» — задаётся вопросом Макс Рут.

По его словам, если коронавирус и должен нас чему-то научить, так это тому, что управление страной — «смертельно серьёзное дело».

Избрать на пост президента взрослого человека — это не роскошь, а вопрос жизни и смерти. Цена за «разгром либералов» оказывается намного выше, чем могли себе представить даже большинство критиков Трампа.

«В некотором смысле, почти невозможно обвинять Трампа в его эпичной некомпетентности: он такой, какой он есть. Он никого не обманул. Я обвиняю избирателей, которые проголосовали за него, и сенаторов, которые отказались устраивать ему импичмент. Им следовало думать головой. А так как они этого не сделали, мы все теперь заплатим страшную цену», — подытоживает свою статью обозреватель The Washington Post Макс Рут.