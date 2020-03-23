Политика: В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

23.03.2020, 23:53, Новости дня

Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности?

«Специальные службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска» по коронавирусу, необходимо обеспечить всем необходимым – материалами, приборами, медицинской техникой. Такое поручение президент Владимир Путин дал в понедельник на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Глава государства подчеркнул: требуется обеспечить не только медперсонал, но и МЧС, пограничную и таможенную службу.

Также в понедельник правительство решило выделить Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку экстренно необходимых в условиях эпидемии Covid-19 аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности). Об этом распорядился премьер Михаил Мишустин.

Правительство обязало таможенную службу, налоговую службу и Росздравнадзор обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты, прочие товары первой необходимости и лекарства. Минфин и Минэкономразвития должны до четверга сформулировать предложения – как «разверстать» расходы федерального бюджета в антикризисных целях.

Мишустин поручил Минтруду и Минюсту уже к среде отчитаться: как не допустить необоснованных увольнений работников под предлогом «карантина по коронавирусу».

«Медицинские» поправки к Конституции стали еще актуальнее

Сообщения о мерах по защите населения и экономики появляются на фоне подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, намеченную на 22 апреля: если свои коррективы не внесет эпидемиологическая ситуация в стране.

На прошлой неделе президент предупредил: если ситуация с коронавирусом будет неблагоприятной, то голосование по поправкам к Конституции перенесут. «На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан. Поэтому если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет – мы немножко его подвинем», – сказал Путин.

Стоит отметить, что в числе поправок к Конституции есть существенный «медицинский» блок, который гарантирует всем гражданам доступность и качество медицинского обслуживания. Безусловная возможность обратиться к врачу и получить квалифицированную медпомощь особенно нужна в условиях, когда так важно не допустить распространения коронавируса, говорят эксперты.

«Развитие инфраструктуры медицинской помощи – это базовый принцип. Мы видим это на примере борьбы с пандемией коронавируса, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. – Особенно важно, что теперь активнее будет развиваться медицина первичного звена на местном уровне. Именно сюда граждане РФ в первую очередь обращаются за медицинской и санитарной помощью». Собеседник уверен: внесение поправок в Конституцию позволит существенно поднять уровень здравоохранения в стране, правильно выстроить работу врачей, полностью обеспечить больницы и поликлиники кадрами и лекарствами.

«Расходы на здравоохранение постоянно растут, но мы еще не достигли того уровня, который позволит улучшить эффективность российской медицины на порядок. И внесение такой поправки в Основной закон поможет достичь этого уровня», – подчеркнул Лысенко.

«Обновленная Конституция будет укреплять российскую медицину, что необходимо в кризисной ситуации. Она также закрепляет всеобщую доступность здравоохранения, что является неотъемлемым правом каждого», – уверена политконсультант Алена Август.

Собеседница уверена: обновленная Конституция сделает невозможным сокращение финансирования здравоохранения. «Поправки закрепляют всеобщие равные права на всей территории нашей страны, в том числе в отношении доступа к возможностям системы здравоохранения. К сожалению, пока не все регионы выполняют эту норму», – отметила Август.

В свою очередь, руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД: «Учитывая ситуацию с коронавирусом – нам нужна оптимизация работы сферы здравоохранения в условиях колоссальной нагрузки на врачей. Это требует дополнительной помощи со стороны добровольцев. У меня нет сомнений, что наши волонтеры, при должной подготовке, возьмут на себя часть работы по борьбе с коронавирусом и возможными последствиями кризиса». Поэтому, подчеркнул Губайдуллин, крайне полезно, что в Основном законе появятся статьи о поддержке добровольчества.

Конституция берет под покровительство «группы риска»

Россия столкнулась с новыми социальными и экономическими вызовами – помимо пандемии коронавируса, это волатильность рубля и снижение цен на нефть, рассуждает профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло. Он подчеркнул: кризис ставит под удар наименее социально защищенные группы и защитить их может только закон высшего уровня – Конституция.

«Сейчас самое время обеспечивать экономическую и социальную стабильность. Это две подушки безопасности для всей системы власти. Так как сейчас РФ находится в стадии серьезных политических преобразований, то «подушка» должна быть на порядок выше, чем в мирные и спокойные времена», – сказал Манойло.

Угроза пандемии продемонстрировала и дополнительную важность социального блока поправок – в частности тех, где говорится о помощи пожилым людям, оказавшимся сейчас в группе повышенного риска, отмечают другие политологи.

«Закрепление в Конституции нормы об индексации пенсий, означает, что они не подлежат отмене ни правительством, ни кем бы то ни было из чиновников. В условиях турбулентности, пандемии и изменения экономической ситуации – это существенный плюс. То же самое касается и других категорий льготников», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Даже в самой сложной эпидемиологической и экономической ситуации не останутся без защиты государства и дети. Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с президентским пакетом поправок, в Основной закон вносится формулировка: дети должны считаться «важнейшим приоритетом государственной политики России». Это

«не даст чиновникам сократить расходы на инфраструктуру, образование, медицину и социальные гарантии»,

– отметил по этому поводу ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Собеседник уверен: «Обновленная Конституция усилит поддержку детей и обяжет государственные структуры заниматься этим вопросом серьезно и профессионально».

Политолог Сергей Старовойтов считает, что запрос людей на помощь от государства растет по всему миру. «В ситуации экономической турбулентности люди хотят уверенности в завтрашнем дне. Именно сейчас люди начинают заново пересматривать свои взгляды на семью, на образ жизни, на отношение к власти», – сказал Старовойтов. «Из-за кризисов, которые вызваны падением нефтяных цен и пандемией коронавируса, во всем мире, а не только в России, фиксируется рост запроса на крепкую власть», – добавил он.

Сейчас россияне будут голосовать за то, чтобы в Основном законе были закреплены принципы социального государства – такого государства, которое может и должно защищать интересы граждан, в том числе и в кризисные, суровые времена, подчеркнул эксперт.

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