Владимир Зеленский: помогите своей стране – оставайтесь дома

23.03.2020, 23:49, Новости дня

КИЕВ – Минимизировать распространение вируса в стране и обеспечить украинцев всем необходимым – это задание номер один. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский 23 марта, отметив категории служащих, которые борются с распространением коронавируса.

«Я думаю, вы понимаете, что нам досталась в наследство далеко неидеальная медицина. Но она держится, имея самое ценное. Это – люди. Это наши украинские медики. Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе от переутомления. Будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране – оставайтесь дома», – сказал Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном на странице офиса президента в Фейсбуке.

Он также призвал задуматься тех, кто в сложное для страны время занимается политическим хайпом – что, «фактически, равно мародерству».

«Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам», – подчеркнул лидер страны.

Владимир Зеленский дал «традиционная совет, чем занять себя на карантине».

«Не за горами лето, а значит – самое время вспомнить о физической форме. В Интернете вы легко найдете множество видеокурсов для тренировки дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но без фанатизма и без погони за рекордами», – подчеркнул лидер украинского государства.

Он поблагодарил каждого из украинских медиков, назвав их супергероями, военных и пограничников, дипломатов и послов, предстоятелей конфессий, «которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн».

А также – социально ответственный бизнес, волонтеров, таксистов и работников «Укрпочты», которые бесперебойно доставляют пенсии гражданам.

«Также помните, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг вам не будут начислять пеню. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без крайней необходимости», – обратился президент Украины к пенсионерам и добавил, что эта просьба касается всех граждан.

Режим чрезвычайной ситуации в 9 областях

Как сообщает Портал исполнительной власти Украины, для предотвращения распространения COVID-19 Кабинет министров 23 марта принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации на территории Донецкой, Тернопольской и Черкасской областей.

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации установлен в девяти областях. Украина состоит из 24 областей, автономной республики Крым, и двух городов государственного подчинения – Киева и Севастополя.

250 тысяч экспресс-тестов из Китая

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского 23 марта.

«Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19», – подчеркивается в информации.

Отмечается, что закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии «Слуга Народа» и представители правительства. Это первая партия медицинского груза из Китая – на этой неделе запланировано еще несколько рейсов, говорится в сообщении.

Решения и профилактика, и нормы Конституции

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что во времена всех кризисов в Украине население адекватнее реагирует на вызовы и риски, чем власть.

«Хотя все должно быть наоборот. Но у нас идут решения о введении режима чрезвычайной ситуации, которая не предусматривает ограничения гражданских прав, конституционных свобод. Ограничения свобод может быть только в двух случаях, когда вводится либо военное положение, либо чрезвычайное положение. Но налицо уже ограничение свободы передвижения, доступа, например, в магазин можно зайти, но нужна маска, а в аптеках их в продаже нет. Подобные действия четко регулируются 64 статьей Конституции – о том, что права и свобода граждан не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Основным законом», – говорит Павел Жовниренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что решения по борьбе с коронавирусом принимается часто несогласованно, на разных административных, политипических уровнях, и ведут к несистемной борьбе с пандемией.

«У нас разные центры принятия решения во власти – президент, Совет нацбезопасности и обороны, министр внутренних дел делает заявления, на районных уровнях – свои решения. При этом должен быть один центр принятия решений, чтобы власть демонстрировала системность в действиях, а не хаотичность», – отмечает Павел Жовниренко.

Он также подчеркивает, что солидарен с позицией некоторых экспертов о том, что под прикрытием борьбы с коронавирусом, может произойти скатывание страны в сторону игнорирования прав людей и получения правоохранительными органами функций, которые им недоступны в обычном правовом конституционном режиме.

Меры вдогонку

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что власти опоздали со своевременным реагированием на пандемию на начальном этапе ее распространения в стране.

«Мы увидели, что украинская власть действует с большим опозданием и большими ошибками. Во всех странах выбирают разный способ реагирования и учитывают несколько факторов – плотности, возраст населения, способ наибольшей распространенной передачи коронавируса – внешний или внутренний. Очевидно, что в Украине все понимали, что у нас основной – внешний фактор привнесения вируса, люди, которые возвращаются из стран, где есть эта эпидемия. Нужно было в обязательном порядке их отправлять на карантин, но Министерство охраны здоровья только вчера выдало рекомендацию таким гражданам уходить на добровольную самоизоляцию», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отмечает, что из двадцати новых случаев заражения коронавирусом в Киеве, четырнадцать – это те, кто прилетели одним рейсом из Женевы.

«Почему-то ситуацию в Новых Санжарах, когда пассажиров, прилетевших из китайского Уханя, превратили в epic fail, но при этом никто ничего не делал с тех пор, чтобы новоприбывшие граждане уходили на добровольный карантин. Зато сразу было принято решение закрывать метро, общественные места, хотя куда более эффективный способ, и это показал опыт Балтийских стран – профилактика прибывших с подозрением на заболевание», – подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.

Политолог отмечает, что украинская власть могла бы лучше подготовиться к мероприятиям, которые направлены на сдерживание распространения коронавируса в стране.

«Судя по обсуждениям в экспертной среде, и среди политиков, у нас ничего лучше не придумали, как сразу готовиться к режимам – чрезвычайной ситуации, и к возможности введения чрезвычайного положения. Но есть масса механизмов, которые необходимо задействовать до того, как вводить такие меры реагирования на пандемию», – утверждает Олеся Яхно-Белковская.

В киевский транспорт – по спецбилетам

С понедельника, 23 марта, как сообщает Официальный портал Киева, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города.

«Это – медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, на стратегических предприятиях», – подчеркивается в информации.

На брифинге 23 марта мэр Киева Виталий Кличко отметил, что за прошлые сутки транспортный департамент городской власти выдал более 225 тысяч билетов, которые необходимы для обеспечения проезда в общественном транспорте медикам, полиции, спасателям и другим категориям граждан.