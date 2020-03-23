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23.03.2020, 23:49, Новости дня

Стартап из Сан-Франциско обещает облегчить жизнь водителям, пропускающим повороты из-за проблем с автомобильным навигатором. Новая технология объединила привычную GPS-навигацию и искусственный интеллект.

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Автомобильные навигаторы встроят в лобовое стекло автомобиля

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В сравнении с привычным уже автомобильным навигатором, который когда-то и сам считался прорывом в сфере инноваций, новая технология пошла еще дальше – она не только показывает путь, но и анализирует происходящее вокруг автомобиля.

Усовершенствованная система навигации автомобиля, по сути, представляет из себя анимированную 3D-карту местности. Это происходят благодаря сочетанию технологии дополненной реальности, уже имеющихся спутниковых карт, а также встроенной видеокамеры, транслирующей происходящее перед автомобилем. Это позволяет вывести навигацию при управлении машиной на совершенно новый уровень.

Основатель стартапа Phiar Чен-Пинг Ю заявил «Голосу Америки», что его компания уже ведет диалог с различными автопроизводителями: «Самый простой способ установить нашу систему – закрепить камеру снаружи и транслировать изображение все через внутренний дисплей автомобиля».

На некоторых из современных моделей элитных авто схожие системы уже установлены: как правило, в бортовой компьютер. Однако цель стартапа – сделать технологию максимально доступной, а главное бесплатной – как нынешние GPS-навигаторы в смартфонах.

«Мы ожидаем, что навигация с применением дополненной реальности через пять – десять лет заменит двухмерную навигацию, которую мы используем сейчас», говорит Чен-Пинг Ю.

По его словам, следующий шаг – это встроить навигатор и лобовое стекло автомобиля. То есть водитель сможет смотреть на дорогу словно через призму компьютерного дисплея: он будет видеть и дорогу, и анимированные стрелки, указывающие направление движения. Более того, система сможет моделировать безопасное расстояние до других машин, предупреждать о пешеходах, и даже помогать при парковке.

По сути, схожие технологии уже используются в самоуправляемых автомобилях. Однако они не конкурируют, а скорее дополняют друг друга, делая поездку с водителем еще более безопасной. По данным стартапа, особенную популярность такие 3-D навигаторы будут иметь у начинающих водителей, а также среди сервисов такси, прибыль которых напрямую зависит от наилучшего ориентирования на местности.

  • Алексей Горбачев

    Журналист, на "Голосе Америки" с 2019 года. В 2011-2018 году работал политическим обозревателем в отделе политики "Независимой газеты" в Москве. Лауреат американской стипендии имени Хьюберта Хамфри в сфере журналистики. Прошел обучение в школе журналистики и массовых коммуникаций имени Уолтера Кронкайта при государственном университете Аризоны.

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