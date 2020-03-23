Похищенная из роддома в Йошкар-Оле девочка найдена

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23.03.2020, 23:48, Новости дня

В Министерстве внутренних дел по Республике Марий Эл сообщили, что новорожденная девочка, которая пропала из перинатального центра Йошкар-Олы, найдена.

Девочка обнаружена живой, передает ТАСС.

«По предварительной информации, это ребенок, похищенный в понедельник», – сообщили в ведомстве, добавив, что сейчас ее личность устанавливается.

Напомним, по факту похищения несовершеннолетней были возбуждены уголовные дела по статьям «похищение» и «халатность».



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