На Сахалине задержали планировавших нападение на учебное заведение студентов
23.03.2020, 23:40, Разное
На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двух студентов, которые планировали вооруженное нападение на учебное заведение. По данным РИА Новости, молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, суицида и массовых убийств.
В ходе обысков у студентов изъяли оружие, патроны и самодельные взрывные устройства. Кроме того, в распоряжении ФСБ оказались их личные дневники, в которых содержалась информация о готовящемся нападении на учебное заведение, сообщает Пятый канал.
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