На Сахалине задержали планировавших нападение на учебное заведение студентов

23.03.2020, 23:40, Разное

На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двух студентов, которые планировали вооруженное нападение на учебное заведение. По данным РИА Новости, молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, суицида и массовых убийств.

В ходе обысков у студентов изъяли оружие, патроны и самодельные взрывные устройства. Кроме того, в распоряжении ФСБ оказались их личные дневники, в которых содержалась информация о готовящемся нападении на учебное заведение, сообщает Пятый канал.