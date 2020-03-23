 

На Сахалине задержали планировавших нападение на учебное заведение студентов

23.03.2020, 23:40, Разное

На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двух студентов, которые планировали вооруженное нападение на учебное заведение. По данным РИА Новости, молодые люди причастны к пропаганде в интернете терроризма, суицида и массовых убийств.

В ходе обысков у студентов изъяли оружие, патроны и самодельные взрывные устройства. Кроме того, в распоряжении ФСБ оказались их личные дневники, в которых содержалась информация о готовящемся нападении на учебное заведение, сообщает Пятый канал.



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