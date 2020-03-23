Вскрылась неожиданная связь между курением и заражением коронавирусом

23.03.2020, 23:40, Разное

Исследователи из Поднебесной провели эксперимент с 78 пациентами и выяснили, что риск заразиться коронавирусом у курильщиков выше на 14%. Особенно подвергают себя опасности представители старшего поколения, отметили ученые.

С китайскими медиками согласны их испанские коллеги. Еще несколько лет назад они доказали, что грипп у курильщиков протекает в более тяжелой форме, чем у тех, кто не зависит от никотина.

Дело в том, что курение приводит к осложнениям при острой респираторной инфекции, поражающей легкие. Это актуально и для обычного гриппа, и для заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает “Рамблер”.

На 23 марта по всему миру заражены почти 350 тысяч человек. США вырвались лидеры по динамике роста заболеваемости: за последние сутки там зафиксировано более 8,1 тысячи случаев.

В России коронавирус обнаружен у 438 человек. Предполагается, что в ближайшие дни количество подтвержденных случаев резко увеличится. Это связано с тем, что COVID-19 у пациентов стали диагностировать после первой положительной пробы.

С 23 марта Россия ввела новые ограничения на авиасообщение с другими странами: теперь самолеты будут летать только между столицами. Для вывоза наших граждан из-за границы будут организованы чартерные рейсы. В то же время правительство выделяет дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Мар 2020 в 7:57 PDT