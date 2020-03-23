 

Во Львове с полуночи вводится режим чрезвычайной ситуации – Садовый

23.03.2020, 23:35, Новости дня

Во Львове с полуночи 24 марта начнет действовать режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Facebook написал мэр города Андрей Садовый.

“С 00.00 24 марта во Львове и области введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций”, – отметил он.

Садовый подчеркнул, что предприятия, которые работали в городе по состоянию на 23 марта, продолжат работу и после введения чрезвычайной ситуации.

Он пообещал позже предоставить больше деталей.

❗️УВАГА❗️З 00.00 год 24 березня у Львові та області введено режим надзвичайної ситуації. Відповідно до рішення обласної…

Posted by Андрій Садовий on Esmaspäev, 23. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился. Два случая заболевания приходятся на Львовскую область.

Согласно Кодексу гражданской защиты Украины, чрезвычайная ситуация – обстановка на отдельной территории, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, стихийным бедствием или эпидемией и может привести (или уже привела) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, а также нанести значительный материальный ущерб (не нужно путать с чрезвычайным положением, которое устанавливает особый правовой режим и утверждается парламентом). 

На данный момент Кабмин утвердил решения местных властей о введении режима ЧС в восьми областях (Житомирской, Черновицкой, Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской) и Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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