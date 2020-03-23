УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

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23.03.2020, 23:35, Новости дня

Европейский футбольный союз (УЕФА) официально объявил о переносе запланированных на май 2020 года финалов еврокубковых турниров – мужской и женской Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщается в Twitter организации.

Решение принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В УЕФА подчеркнули, что новые даты матчей будут определены позже.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May [email protected]@[email protected]

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.

Из-за пандемии национальные чемпионаты в Европе и еврокубковые турниры приостановлены, УЕФА также перенес на 2021 год чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом этого года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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