Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат

23.03.2020, 23:35, Новости дня

Первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат. Об этом 23 марта заявил спикер правительства Германии Штефан Зайберт, сообщает “Немецкая волна”.

Он добавил, что в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты, только после этого можно будет говорить об окончательном результате.

Зайберт сообщил, что Меркель чувствует себя хорошо.

22 марта стало известно, что у врача, с которым контактировала Меркель, нашли коронавирус. Канцлер самоизолировалась, она продолжит исполнять свои обязанности из дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.