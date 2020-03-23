Джонсон объявил о введении в Британии карантина

23.03.2020, 23:30, Новости дня

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании.

Как минимум в течение трех недель британцам будет разрешено покидать дома только для приобретения товаров первой необходимости, физических упражнений раз в день, медицинских нужд и поездок на работу.

Джонсон заявил, что британская служба здравоохранения «не справится», если разом «тяжело заболеет слишком много людей». Он подчеркнул важность замедления «распространения болезни», передает РИА «Новости».

Премьер-министр поблагодарил всех, кто «выполнял рекомендации правительства и оставался дома», однако, по его словам, сейчас требуется «ужесточить меры».

«Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу смогут только по ряду поводов», – сказал он.